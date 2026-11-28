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Güney Kore Bilim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na bağlı Posta İdaresi'ne (Korea Post) ait internet sitesine düzenlenen siber saldırıda en az 113 bin 855 müşterinin kişisel bilgilerinin sızdırıldığı açıklandı.

Son zamanlarda dünyanın farklı bölgelerindeki hükümet kurumlarını ve şirketleri hedef alan siber saldırılara bir yenisi daha eklendi. Güney Kore Bilim ve Bilgi İletişim Teknolojileri Bakanlığı'na bağlı ulusal posta servisi Korea Post'a ait internet sitesine siber saldırı düzenlendiği bildirildi. Korea Post'tan yapılan açıklamada, saldırganların mobil İnternet Postanesi'ndeki teslimat adresi değiştirme hizmetini hedef aldığı aktarılarak en az 113 bin 855 kişinin kişisel bilgilerine yetkisiz erişim sağlandığı ifade edildi. Söz konusu veri ihlali kapsamında 17-24 Kasım tarihleri arasında teslim edilen taahhütlü postaların alıcılarına ait ad, adres ve telefon numaralarının görüntülendiği kaydedildi. Çarşamba günü fark edilen siber saldırının ardından polisten soruşturma talebinde bulunulduğu, teslimat adresi değiştirme işlevi dahil bazı hizmetlerin geçici olarak durdurulduğu ve mobil internet sitesine yurt dışı IP adreslerinden erişimin engellendiği vurgulandı.

Özür açıklaması

Korea Post Başkanı Park In-hwan yaptığı açıklamada, "Halk ve müşterilerimiz arasında endişeye yol açtığımız için içtenlikle özür dileriz. Olayın nedenini titizlikle araştıracak, tekrarını önlemek ve kamuoyunun güvenini korumak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Birçok kurumda veri ihlalleri yaşanmıştı

Güney Kore'deki finans kuruluşları ve kamu kurumlarında son haftalarda art arda veri ihlalleri yaşanmıştı. Daha önce devlete ait Kore Elektrik Enerjisi Kurumu'nu etkileyen büyük çaplı sızıntıda yaklaşık 1.52 milyon kişinin kişisel bilgilerinin ifşa olduğu kamuoyuna yansımıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı