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Güney Kore'de 1 Ton Kokain Ele Geçirildi

Güney Kore'de 1 Ton Kokain Ele Geçirildi
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Güney Kore'deki bir yük gemisinde yapılan operasyonda yaklaşık 1 ton kokain bulundu. Gümrük servisi, Meksika'dan yola çıkan geminin Ekvador, Panama ve Çin'den geçtikten sonra Güney Kore'ye ulaştığını açıkladı.

Güney Kore'de limandaki bir gemide yaklaşık 1 ton kokain ele geçirildi.

Güney Kore Gümrük Servisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından bilgi verilmesi üzerine Gangneung şehrindeki limanda bir yük gemisine operasyon düzenledi. Gümrük servisi tarafından yapılan açıklamada, gemide 50 kutu içinde yaklaşık 20'şer kilo ağırlığında kokain bulunduğu belirtildi. Meksika'dan yola çıkan geminin Ekvador, Panama, Çin'e gittiği ve son olarak Güney Kore'de limana yanaştığı kaydedildi.

Güney Kore'de 2021'de 404 kilogram metamfetamin ele geçirilmiş, bunun uyuşturucu kaçakçılığında rekor miktar olduğu açıklanmıştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bugün ele geçirilen kutuların incelenmesinin ardından bu rekorun değişmesinin beklendiği belirtildi.

Katı uyuşturucu yasalarının uygulandığı Güney Kore'de suçtan hüküm giyenlere en az 6 ay, suçun tekrarlanması durumunda ise 15 yıl veya daha fazla hapis cezası veriliyor. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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