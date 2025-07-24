Güney Kıbrıs'ta Orman Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol bölgesinde devam eden orman yangınlarında 1 kişinin cesedine ulaşıldı. Yangınlar sırasında birçok köy tahliye edildi, 1 kişi ağır yaralandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Limasol bölgesinde çıkan orman yangınında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde devam eden orman yangınlarında kötü haber geldi. Limasol bölgesinde devam eden orman yangınında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Rum polisi yaptığı açıklamada, ilk bilgilere göre ölen kişinin Platres-Limasol yolunda bir aracın içinde mahsur kaldığını belirtirken, polis ekiplerinin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gittiği aktarıldı.

1 kişi de ağır yaralanmıştı

Yetkililer, alevlerin yerleşim yerlerine sıçradığı Limasol ve Baf bölgelerindeki orman yangınlarında birçok köyün tahliye edildiğini ve yangınlarda 1 kişinin de ağır yaralandığını belirtmişti. GKRY Adalet Bakanı Marios Hartsiotis ise Malia, Omodos, Kilani, Vasa Kilaniou, Potamiou ve Arsos köylerinde tahliye çalışmalarının sürdüğünü, Vouni köyünün de yangından etkilendiğini açıklamıştı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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