Güney Kıbrıs'ta Orman Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Limasol bölgesinde çıkan orman yangınında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde devam eden orman yangınlarında kötü haber geldi. Limasol bölgesinde devam eden orman yangınında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Rum polisi yaptığı açıklamada, ilk bilgilere göre ölen kişinin Platres-Limasol yolunda bir aracın içinde mahsur kaldığını belirtirken, polis ekiplerinin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gittiği aktarıldı.

1 kişi de ağır yaralanmıştı

Yetkililer, alevlerin yerleşim yerlerine sıçradığı Limasol ve Baf bölgelerindeki orman yangınlarında birçok köyün tahliye edildiğini ve yangınlarda 1 kişinin de ağır yaralandığını belirtmişti. GKRY Adalet Bakanı Marios Hartsiotis ise Malia, Omodos, Kilani, Vasa Kilaniou, Potamiou ve Arsos köylerinde tahliye çalışmalarının sürdüğünü, Vouni köyünün de yangından etkilendiğini açıklamıştı. - LEFKOŞA