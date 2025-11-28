Haberler

Güney Asya'da Muson Yağmurlarının Yol Açtığı Felaketlerde Can Kaybı 350'ye Yaklaştı

Endonezya, Tayland, Sri Lanka ve Malezya'da etkili olan muson yağmurları nedeniyle sel ve toprak kaymaları yaşandı. Bu felaketler sonucunda can kaybı Endonezya'da 174, Tayland'da 145, Sri Lanka'da 56 ve Malezya'da 2 kişi olmak üzere toplamda 350'ye yaklaştı.

Endonezya'da muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı 174'e yükseldi.

Güney Asya ülkelerinde etkili olan muson yağmurlarının beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaşıyor. Endonezya afet kurumundan yapılan son açıklamada, Sumatra adasında hayatını kaybedenlerin sayısının 174'e yükseldiği, 79 kişinin ise kayıp olduğu kaydedildi. Açıklamada, Kuzey Sumatra'daki can kaybının 116, Batı Sumatra'da 23 olduğu, Endonezya'nın en batısındaki eyalet olan Aceh'te ise 35 olduğu açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarının köprülerde ve yollarda meydana gelen hasar ve ekipman yetersizliği nedeniyle durma noktasına geldiği kaydedildi.

Tayland'da can kaybı 145'e yükseldi

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da da Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 145'e yükseldiği ifade edildi. Afet Önleme ve Azaltma Dairesi, ülkenin 8 eyaletini vuran sel felaketinden 1.25 milyondan fazla hane ve 3.6 milyon kişinin etkilendiğini belirtti.

Hükümet Sözcüsü Siripong Angkasakulkiat, başkent Bangkok'ta düzenlediği basın toplantısında can kaybının 145'e yükseldiğini ifade ederken, ölümlerin 110'unun Songkhla'da yaşandığını sözlerine ekledi.

Sri Lanka'da can kaybı 56'ya yükseldi

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi, 600'den fazla evde hasar meydana geldi. Hava şartlarının kötüleşmesi üzerine bugün tüm devlet daireleri kapatılarak, okullarda eğitime ara verildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle çoğu baraj ve nehrin taşması sonucu yerleşim yerleri ve yollar sular altında kaldı. Demiryollarına kaya ve ağaç düşmesinin ardından tren seferleri durduruldu. Mahsur kalanlar, Sri Lanka Hava Kuvvetlerine ait helikopterle kurtarıldı. Donanma ve polis ise teknelerle tahliye çalışmaları gerçekleştirdi.

Malezya'da 2 ölü

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da ise sel ve toprak kaymalarında 2 kişi sel suyuna kapılarak hayatını kaybetti, 34 binden fazla kişi tahliye edildi. - SUMATRA

