Güney Asya'da Muson Yağışları ve Ditwah Kasırgası Can Almaya Devam Ediyor

Güney Asya'da Muson Yağışları ve Ditwah Kasırgası Can Almaya Devam Ediyor
Güncelleme:
Güney Asya'da etkili olan muson yağışları ve Ditwah Kasırgası nedeniyle can kaybı Endonezya'da 604, Sri Lanka'da 366, Tayland'da 176 ve Malezya'da 3'e yükseldi. AFAD, bölgede devam eden sel ve toprak kaymalarında kayıpların artabileceğini açıkladı.

Güney Asya ülkelerinde etkili olan muson yağışlarının ve Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Endonezya'da 604'e, Sri Lanka'da 366'ya, Tayland'da 176'ya, Malezya'da ise 3'e yükseldi.

Güney Asya ülkelerinde etkili olan muson yağışları ve Ditwah Kasırgası nedeniyle can kaybı hızla artmaya devam ediyor. Endonezya'da etkili olan muson yapışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 604'e yükseldi. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, 464 kişinin de kayıp olduğu duyuruldu.

Sri Lanka'nın Afet Yönetim Merkezi'nden (DMC) yapılan açıklamada ise ülkede etkili olan Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybının 366'ya yükseldiği, 367 kişinin kayıp olarak bildirildiği aktarıldı.

Taylandlı yetkililer, şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısının 176'ya ulaştığını belirtirken, Malezyalı yetkililer, afetler nedeniyle ölenlerin sayısının 3'e çıktığını belirtti. - JAKARTA

