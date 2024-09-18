Güney Afrika'da Treni Raydan Çıktı: 25 Yaralı

Güney Afrika'da bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 25 kişi yaralandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Western Cape eyaletindeki Dal Josafat İstasyonu yakınlarında dün akşam saatlerinde tren kazası meydana geldi. Cape Town'dan Wellington kasabasına giden yolcu treninin 2 vagonu raydan çıktı. Western Cape Metrorail demir yolu hizmetlerinden yapılan açıklamada, kazada yaralanan 25 yolcunun ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldığı, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - CAPE TOWN