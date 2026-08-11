Güney Afrika'da kaçak madende göçük: 14 ölü

Güney Afrika'da kaçak madende kaya düşmesi sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika'nın Rustenburg şehri yakınlarındaki kaçak bir madende kaya düştü. Polisten yapılan açıklamada, çoğu Lesotho'lu olmak üzere 14 kaçak madencinin hayatını kaybettiği, birkaçının yaralandığı, bazılarının ise yer altında mahsur kalmış olabileceği ifade edildi.

Kaçak madencilik

Güney Afrika'da "zama zama (şans arayanlar)" olarak bilinen binlerce kaçak madenci, kullanılmayan madenlerden zorlu ve çoğu zaman tehlikeli şartlar altında altın ve diğer mineralleri çıkarıyor. Madencilik şirketleri tarafından artık kullanılmayan altın ve platin madenlerinde on binlerce kaçak madenci çalışıyor. Bu kayıt dışı madenciler, satmak üzere kalan yatakları bulmak için madenlere giriyor, genellikle uygun güvenlik ekipmanı olmadan çalışıyorlar ve bazen haftalarca yer altında kalıyorlar.

Rustenburg, dünyanın en büyük platin rezervlerine sahip Güney Afrika'da platin madenciliğinin merkezi konumunda.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı