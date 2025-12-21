Haberler

Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 9 ölü

Johannesburg'un Bekkersdal kasabasında bir eğlence mekanına 12 kimliği belirsiz saldırgan tarafından yapılan silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Olayın ardından saldırganların kaçarken rastgele ateş açtığı bildirildi.

Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da gece saatlerinde silah sesleri yankılandı. Başkentin güneyindeki Bekkersdal kasabasında 12 kimliği belirsiz saldırgan, bir eğlence mekanına ateş açtı. Yerel saatle 01.00 sıralarında meydana gelen olayda 9 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Polis, olay yerine beyaz bir minibüs ve gümüş renkli bir sedan ile gelen saldırganların kaçarken de rastgele ateş etmeyi sürdürdüğünü bildirdi. Açıklamada, saldırının nedeninin soruşturulduğu aktarıldı. - JOHANNESBURG

