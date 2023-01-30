Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güney Afrika'da doğum günü partisine saldırı: 8 ölü, 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Güney Afrika'da doğum günü partisine saldırı: 8 ölü, 3 yaralı

Güney Afrika'nın Doğu Kap eyaletindeki bir doğum günü partisine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Güney Afrika'nın Doğu Kap eyaletindeki bir doğum günü partisine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Güney Afrika'nın Doğu Kap eyaletine bağlı Gqeberha şehrinde düzenlenen bir doğum günü partisinde silahlı saldırı meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 2 kişi tarafından düzenlendiği öğrenilen saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. Afrika Polis Servisi (SAPS), yerel saatle 17.15-17.30 sıralarında meydana gelen olayın ardından şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. SAPS Komiseri Nomthetheleli Lillian Mene hayatını kaybedenlerin kimliklerini paylaşmazken, "Bu kurbanlar, suçlular tarafından öldürüldü. Biz de neler olup bittiğini öğrenmeden ve cinayeti kimlerin işlediğini bulmadan durmayacağız" ifadelerini kullandı. - CAPE TOWN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güney Afrika Afrika 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title