Güneşli Havada Konyaaltı Sahili Dolduruldu

Güneşi gören Antalyalılar Konyaaltı Sahili'ni doldurdu

"Güneş çıkınca kaçırmıyoruz, girdin mi çıkmak istemiyorsun"

ANTALYA - Antalya'da 2 günlük yağışlı havanın ardından açan güneşi fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Turizmin başkenti Antalya'da 2 gündür etkisini sürdüren yağışlı hava bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kent merkezinde etkili olan yağmurun ardından açan güneşi fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler sabahın erken saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Pazar gününü fırsat bilen kimi vatandaşlar yanlarında getirdikleri piknik masaları ve sandalyeler ile Konyaaltı Sahilinde sevdikleri ile birlikte oturmayı tercih ederken, kimileri ise denize girerek yürüyüş yaptı.

"Güneş çıkınca kaçırmıyoruz"

Hava sıcaklığının 24 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece olarak ölçüldüğü kentte denizin keyfini en çok çocuklar ve gençler çıkardı. Sahil kesiminde esen rüzgara rağmen güneşi fırsat bilerek denize giren Muharrem Bayar isimli vatandaş, "Güneş çıkınca kaçırmıyoruz. Deniz güzel, en az 22 derece sıcaklığı var. Girdin mi çıkmak istemiyorsun. Sıcaklara dayanamadığımız için havalar daha fazla ısınmadan girebildiğimiz kadar denize girip sonra memlekete gideceğiz" dedi.