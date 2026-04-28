Güneş panelini tamir etmek isterken canından oldu

Bolu'nun Gerede ilçesinde, 3 katlı binanın çatısındaki güneş panelini tamir etmek isterken dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düşen 73 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Gerede ilçesi Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Satılmış Aydın, ikamet ettiği 3 katlı binanın çatısına çıkarak arızalı güneş panelini tamir etmek istedi. Çatıda çalıştığı esnada bir anda dengesini kaybeden yaşlı adam, metrelerce yükseklikten sert zemine çakıldı. Olayı gören yakınları, durumu büyük bir panikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Satılmış Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, cumhuriyet savcısı olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gerede Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
