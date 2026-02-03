Haberler

(Güncellendi) Öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı
Sivas'ta öğrenci servisi kar ve yoldaki buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi, Güneykaya köyü ve Kalkım beldesi arasında meydana geldi. M.A. idaresindeki 58 AHA 260 plakalı öğrenci servisi, köylerden aldığı öğrencileri Şehit Sinan Göktaş Anadolu Lisesi ve Güneykaya İlk ve Ortaokulu'na taşırken kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ve serviste bulunan 13 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

