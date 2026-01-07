Haberler

Doç. Dr. Bayram Çağlar'ın ölüm nedeni otopsi sonrası netlik kazanacak

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar'ın cansız bedeni, şüpheli bir şekilde bulundu. Ailesi ve arkadaşları tarafından polise yapılan ihbar sonucu evinde ölü olarak bulunan Çağlar'ın bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Ölümün sebebi henüz belirlenemedi.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar'ın şüpheli ölümü sonucu cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, birkaç gündür kendisine ulaşılamayan ve telefonlarına da çıkmayan Doç. Dr. Bayram Çağlar'ın durumundan endişe eden ailesi ve akademisyen arkadaşları polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri ihbar üzerine Çağlar'ın tek başına kaldığı Karşıyaka Mahallesi Osman Bey Caddesi Kılıç Apartmanı'ndaki dairesine girdiğinde cansız bedeni ile karşılaştı. Evli ve 2 çocuk sahibi Doç. Dr. Bayram Çağlar'ın ailesinin şehir dışında yaşadığı öğrenilirken, ölümün şüpheli bulunmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri Doç. Dr. Çağlar'ın 3. katta bulunan dairesinde inceleme gerçekleştirdi. Buradaki incelemenin ardından akademisyenin cansız bedeni otopsi için Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Doç. Dr. Bayram Çağlar için yarın Gümüşhane Üniversitesi'nde tören yapılacağı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
