Gümüşhane Üniversitesi'nde Silahlı Rehin Alma Olayı

Gümüşhane Üniversitesi'nde çalışan bir personelin silahla başka bir personeli rehin alması olayının ardından yaklaşık 5 saattir ikna çabalarının sürdüğü belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesi'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki merkez kampüsünde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli olan ve uzman çavuşluktan memurluğa geçtiği öğrenilen H.T., saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru rehin aldı. Binadan gelen tek el silah sesinin ardından bölgeye çok sayıda Özel Hareket polisi sevk edildi. Okulun etrafı boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirilirken, D.B.'nin de yakınları üniversiteye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yaklaşık 5 saate yakın bir süredir H.T.'yi ikna çabalarının sürdüğü ancak şuana kadar bir sonuç alınamadığı bildirildi. - GÜMÜŞHANE