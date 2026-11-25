Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 16 sikke, 5 obje ve 1 küp ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, H.T. isimli şahsın evinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Şiran ilçesine bağlı Başköy köyünde bulunan şüpheli şahsın evinde adli arama gerçekleştirildi. Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 16 adet sikke, 5 adet obje ve 1 adet küp ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili şahıs gözaltına alınırken, inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı