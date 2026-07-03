Gümüşhane'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Gümüşhane'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gümüşhane merkeze bağlı Mescitli köyü, Gümüşhane-Trabzon Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane'den Trabzon istikametine ilerleyen Samet K. yönetimindeki 29 AAR 130 plakalı otomobil, aynı yönde hareket halindeki Yakup Ç. idaresindeki 29 AAZ 395 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yakup Ç. idaresindeki araç ise önünde seyreden Erol S. yönetimindeki 61 KJ 642 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan, 29 AAZ 395 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Ç., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan 29 AAR 130 plakalı otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, kaza nedeniyle tek şeridi trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı