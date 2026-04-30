Gümüşhane'de yamaçtan kopan dev kayalar, inşaat halindeki binanın üstüne düştü

Gümüşhane'de gece saatlerinde yamaçtan kopan dev kayalar, inşaat halindeki binaya zarar verdi.

Olay, Gümüşhane merkez Yenimahalle Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartman inşaatının arkasında bulunan dağ yamacından kopan dev kayalar, inşaat alanına düştü. Büyük gürültüyle yaşanan olayda inşaat halindeki bina zarar gördü. Gece saatlerinde meydana gelen olay nedeniyle çevre binalarda yaşayan vatandaşlar da tedirginlik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alarak çevrede inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

