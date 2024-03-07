Üye Girişi
Haberler

Gümüşhane'de Yalıtım Malzemesi Yüklü Tır Yan Yattı

Güncelleme:

Gümüşhane'de İkisu-Şiran karayolu Arılı köyü mevkiinde yalıtım malzemesi yüklü bir tır yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı ve karayolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'de yalıtım malzemesi yüklü tır İkisu- Şiran karayolu Arılı köyü mevkiinde yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken karayolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre İkisu-Şiran karayolunda İkisu istikametine ilerleyen Oktay Aydınay (48) yönetimindeki 58 ZA 460 plakalı tır, sabah saatlerinde Arılı köyü mevkiinde sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazada yaralanan sürücü Aydınay, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yan yatınca tek şeritli yolu tamamen kapatan tır nedeniyle İkisu-Şiran karayolunda ulaşım kesilirken, yolun yan tarafında oluşturulan alandan yalnızca otomobil türü araçların geçişine izin veriliyor.

Karayolları ve Jandarma ekipleri tırın yoldan kaldırılarak ulaşımın tamamen açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gümüşhane Şiran 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Taner Acar kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Taner Acar kaç yaşında, nereli? Sadık Doğruer kimdir? AK Parti İzmir- Bergama Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer kaç yaşında, nereli? Levent Çağlancı kimdir? MHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı kaç yaşında, nereli? Bilal Kırkpınar kimdir? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli? DEM Parti Adıyaman Besni Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman Besni adayı Musafa Suvar ve Güler Sağ kimdir? Uğur Demirezen kimdir? AK Parti İzmir- Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kaç yaşında, nereli? Erdal Dal kimdir? MHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal kaç yaşında, nereli? Erol Eroğlu kimdir? AK Parti İzmir- Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kaç yaşında, nereli? Serkan Acar Kimdir? AK Parti İzmir- Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar kaç yaşında, nereli? Enver Demirel kimdir? MHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel kaç yaşında, nereli? İsmail Öntaş kimdir? AK Parti Ankara- Nallıhan Belediye Başkanı adayı İsmail Öntaş kaç yaşında, nereli? Asım Balcı kimdir? AK Parti Ankara- Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Çetin kimdir? AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin kaç yaşında, nereli? Murat Ercan kimdir? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan kaç yaşında, nereli? Süleyman Acar kimdir? AK Parti Ankara-Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar Kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title