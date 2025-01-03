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Gümüşhane'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Gümüşhane'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
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Gümüşhane'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 99.3 gram metamfetamin ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan E.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gümüşhane'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 99.3 gram metamfetamin ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde merkez Çalık köyünde ikamet eden E.M. isimli şahsın uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Adli makamlardan alınan arama kararının ardından jandarma ekipleri uyuşturucu madde arama köpeği 'Delil' ile birlikte şüpheliye ait araç, ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 99.3 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet ruhsatsız tabanca ile 3 adet şarjör ve 42 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.M. ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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