Virajı alamayan tır bariyerlere saplandı: Sürücü yaralandı

Gümüşhane'nin Tekke beldesinde, Gümüşhane istikametine seyir halindeki tırın virajı alamayarak yan yatması sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekke beldesinden Gümüşhane istikametine hareket halinde olan 61 AID 410 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yan yattı ve bariyerlere saplandı. Meydana gelen kazada sürücü Sultan Y. (48) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı