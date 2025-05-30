Gümüşhane'de Tarihi Eser ve Uyuşturucu Operasyonu

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser, uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şiran ilçesinde ikamet eden S.A. isimli şahsın evinde uyuşturucu ve tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Uyuşturucu arama köpeği Delil'in de katıldığı adli aramada, 1 adet 6,35 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 40 adet tabanca fişeği, 165 adet sikke, 24 adet tarihi eser niteliğinde obje, 2 gram kubar esrar ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, Şiran Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan S.A. hakkında adli tahkikat başlatıldı. - GÜMÜŞHANE