Gümüşhane'de Sahte İçki Operasyonu: 30 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 30 litre etil alkol ve 18 litre sahte içki ele geçirildi.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, C.C. isimli şahsın Kelkit ilçesindeki bir adreste el yapımı sahte alkol üreterek satışını yaptığı belirlendi. KOM Şube ve Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda; 30 litre etil alkol, 18 litre el yapımı sahte içki ve 7 adet aroma kiti ele geçirildi.

Kelkit Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - GÜMÜŞHANE