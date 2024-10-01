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Gümüşhane'de Ruhsatsız Silah ve Tarihi Eser Ele Geçirildi

Gümüşhane'de Ruhsatsız Silah ve Tarihi Eser Ele Geçirildi
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde asayiş denetimleri sırasında durdurulan araçta ruhsatsız silah, mühimmat ve Roma dönemine ait tarihi eserler bulundu. Olayla ilgili 5 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde asayiş denetimleri esnasında durdurulan araç içerisinde ruhsatsız silah ve mühimmat ile birlikte Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçilirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Mahallesi Müderris Osman Efendi Caddesi üzerinde yapılan asayiş denetimleri esnasında durdurulan ve içerisinde İ.Ç., A.Y., Y.E. ve M.C.B. isimli şahısların bulunduğu araç içerisinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda araç içerisinde 1 adet üzerinde 'MAX' yazılı ruhsatsız 7,65 tabanca, 1 adet şarjör ve şarjöre basılı halde 4 adet 7,65 milimetre fişek, 1 adet üzerinde 'Torun' yazılı ruhsatsız çifte tüfek, 4 adet 12 kalibre tüfek mermisi ele geçirildi.

Şahısların şüpheli hareketlerinin devam etmesi üzerine araç içerisinde yapılan detaylı aramalarda ise Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 27 adet sikke, 1 adet yüzük, 1 adet demir halka, 1 adet broş demir halkası ve 3 adet demir materyal ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan 4 kişi ve araç sahibi olduğu tespit edilen A.K. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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