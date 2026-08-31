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Gümüşhane'de Eve Silah Baskını: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Gümüşhane'de Eve Silah Baskını: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde jandarma ekipleri, M.Ç. isimli şahsın evinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine Söğüteli köyünde adli arama yaptı. Aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 1 av tüfeği, 432 adet 9 mm fişek, 4 adet 7.62 mm fişek ve 9 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Silahlar muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen adli aramada ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ile Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ç. isimli şahsın evinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyünde bulunan şüphelinin evinde adli arama gerçekleştirildi.

Aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 432 adet 9 milimetre çapında fişek, 4 adet 7.62 milimetre çapında fişek ve 9 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.

Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli M.Ç. hakkında adli tahkikata başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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