Gümüşhane'de otopark çalışmasının yapıldığı alanda 10 metrelik istinat duvarı çöktü

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Gümüşhane'de Harşit Çayı kenarında devam eden otopark çalışmasının yapıldığı alandaki istinat duvarı ve kaldırım çöktü. Olay anında kaldırımda kimsenin bulunmaması mihtamal faciayı önledi.

Olay, Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harşit Çayı kenarında devam eden otopark çalışmasının bulunduğu alandaki yaklaşık 10 metrelik istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Çökmeyle birlikte istinat duvarının üzerindeki kaldırım ve anayolun bir bölümünde de çökme meydana geldi.

Çökme esnasında kaldırım üzerinde hiçbir vatandaşın bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, çökmenin meydana geldiği bölüm araç trafiğine kapatıldı.

Anayolun bir bölümünün ulaşıma kapanması nedeniyle trafik akışı yolun açık kalan kısmından kontrollü olarak sağlanıyor.

Çatlakları fark eden ve ihbarda bulunmak için aracını yol kenarına çeken Saffat Kurtarmış isimli vatandaş ise, ihbarda bulunamadan duvarın bir anda çöktüğünü söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı