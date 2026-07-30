Gümüşhane’de otomobil refüjü aşıp karşı şeride geçti: 1 yaralı
Gümüşhane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki demir bariyerleri kırarak karşı şeride geçti.
Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki demir bariyerleri kırarak karşı şeride geçti. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 29 DR 003 plakalı otomobil, Trabzon istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjde bulunan demir bariyerleri kırarak karşı şeride geçen otomobil ters döndü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.