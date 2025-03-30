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Gümüşhane'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Gümüşhane'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı
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Gümüşhane'nin Mescitli köyünde bir otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Gümüşhane'de otomobilin bariyerlere çarparak takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Mescitli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon istikametinden Gümüşhane istikametine giden Ali Altun (20) idaresindeki 52 ES 577 plakalı Peugeot marka otomobil, Mescitli köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ali Altun ile Filiz Altun (18), Miraç Efe Altun (17) ve Vildan Altun (22), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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