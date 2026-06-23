Mantar toplamaya giden kadın ayı saldırısında yaralandı

Gümüşhane'de arkadaşıyla birlikte mantar toplamaya giden kadın, ayı saldırısında kolundan yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Yuvalı köyünde yaşayan N.A. (45), arkadaşıyla birlikte mantar toplamak için Gözeler mevkiine gitti. Bu sırada karşısına çıkan ayının saldırısına uğrayan Akyıldız, kolundan yaralandı. Yanındaki arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı