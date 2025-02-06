Gümüşhane'de Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Gümüşhane'de kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan vatandaşlar, İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, Yaydemir ve Dörtkonak köylerine gitmek üzere yola çıktı. Ancak Gözeler köyü civarında etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalınca arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Yardıma gelen 2 arazi tipi araç da yoğun kar nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı.

Olayın bildirilmesi üzerine hızla harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle bölgeye ulaştı. Kara saplanan 3 araç ve 6 kişi başarılı bir operasyonla bulundukları yerden kurtarıldı.

Ekipler, bölgedeki yolu temizleyerek araçların köylerine ulaşmasını sağladı. Mahsur kalan vatandaşlar, kısa sürede kendilerini kurtaran İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti. - GÜMÜŞHANE