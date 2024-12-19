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KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti

KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
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Gümüşhane'de KYK yurdunun 6'ncı katından atlayan 22 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Atatürk Caddesi üzerinde bulunan KYK kız öğrenci yurdunda gece saatlerinde dehşet veren bir olay yaşandı.

ALTINCI KATTAN ATLADI

Gümüşhane Üniversitesi Köse Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü 1. sınıf öğrencisi Eda Özge Akın (22), kaldığı yurdun 6'ncı katında bulunan pencereye çıktı. Durumu fark eden yurt görevlileri kız öğrenciyi ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları sonuçsuz kalırken genç kadın pencereden atladı.

"BUNALIMDAYDI" İDDİASI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk kontrollerinde Eda Özge Akın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akın'ın cansız bedeni Köse Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ayrıca, öğrencinin bir süredir bunalımda olduğu iddia edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Eda Özge artık cennette, buna tüm kalbimle inanıyorum; bu dünyanın kötülüklerinden kurtulabilmek için başka bir çare bulamadığı için kendi yaşamını Allah'a geri dönebilmek uğrunda feda etmeyi kendisi tercih etti. Allah onu buna götüren sebeplerden habersiz değildir, eğer yaşamasını isteseydi ve bu dünyada eziyet çekmesine razı olsaydı Eda Özge bacımızı elbette diriltebilecek güç kendisinde zaten vardır. Öyleyse Eda Özge'nin kendi yanına dönmesinden razı olduğuna göre onu asla cezalandırmaz.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

geçenlerde yine benzer bir olay yaşanmıştı yurtlarda bilmediğimiz sanki üstü örtülen bir şeyler oluyor

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