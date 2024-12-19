KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti

Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Atatürk Caddesi üzerinde bulunan KYK kız öğrenci yurdunda gece saatlerinde dehşet veren bir olay yaşandı.

ALTINCI KATTAN ATLADI

Gümüşhane Üniversitesi Köse Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü 1. sınıf öğrencisi Eda Özge Akın (22), kaldığı yurdun 6'ncı katında bulunan pencereye çıktı. Durumu fark eden yurt görevlileri kız öğrenciyi ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları sonuçsuz kalırken genç kadın pencereden atladı.

"BUNALIMDAYDI" İDDİASI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk kontrollerinde Eda Özge Akın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akın'ın cansız bedeni Köse Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ayrıca, öğrencinin bir süredir bunalımda olduğu iddia edildi.