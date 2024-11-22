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Gümüşhane'de Kumar Operasyonu: 5 Kişiye 32 Bin TL Ceza

Gümüşhane'de Kumar Operasyonu: 5 Kişiye 32 Bin TL Ceza
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yapılan bir operasyon sonucu kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye toplamda 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı. İş yerinde kumar oynamak için gerekli malzemeler de ele geçirildi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Küçük Cami Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerinde yapılan aramada 32 adet iskambil kağıdı, pul olarak kullanılan 90 adet okey taşı ve kumarda kazanıldığı değerlendirilen 600 TL ele geçirildi. İş yerinde kumar oynattığı tespit edilen S.Y. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatılırken, yine iş yeri sahibi S.Y. ve masada kumar oynadıkları tespit edilen C.M., E.K., E.C.B. ve Y.Y. isimli 5 şahsa Kabahatler kanunu gereğince 32 bin 125 TL para cezası uygulandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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