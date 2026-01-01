Haberler

Gümüşhane'de ambulans dere yatağına yuvarlandı

Güncelleme:
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kış şartları nedeniyle kontrolden çıkan bir ambulans, dere yatağına yuvarlandı. Olayda hasta bulunmazken, sağlık ekipleri tedbir amaçlı başka bir ambulansla alındı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kış şartları nedeniyle kontrolden çıkan ambulans dere yatağına yuvarlandı.

Kaza Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Büyükçit köyünde meydana geldi. Ömer Ç. idaresindeki 29 AAR 898 plakalı ambulans, olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı.

Kaza sırasında ambulansta hasta bulunmazken, araçta görevli sağlık teknikerleri Gizem Ö. ve Muhammet A. ile şoför Ömer Ç. olay yerine yönlendirilen başka bir ambulansla tedbir amaçlı olarak bölgeden alındı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
