Gümüşhane'de kaybolan şahıs dere yatağında sağ bulundu

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Aşut köyünde kaybolan 45 yaşındaki şahıs, ekiplerin çalışmaları sonucu yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki dere yatağında sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde görüldükten sonra dağ istikametine doğru yürüyerek uzaklaşan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Servet Eser (45) için arama çalışması başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Toplam 6 kişilik arama kurtarma ekibi, 1 dron, UMKE'ye bağlı 5 personel ve 1 araç ile jandarmaya bağlı 7 araç ve 40 personelin katıldığı çalışmalarda Eser, yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Eser, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - GÜMÜŞHANE

