Üye Girişi
Haberler

Gümüşhane'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Gümüşhane'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde 74 yaşındaki Cevdet Ergüz, evinde karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu ölü bulundu. Yaz tatilini geçirmek üzere eşiyle birlikte geldiği evde, soğuk hava nedeniyle ısınmak için dışarıda yaktığı ateşin közlerini eve koyduğu belirtildi.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Cevdet Ergüz, evinde ölü bulundu. Ergüz'ün karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu vefat ettiği değerlendiriliyor.

Edinilen bilgiye göre, yaz tatilini geçirmek üzere eşiyle birlikte ilçeye bağlı Örenkale Mahallesindeki evlerine gelen Ergüz, soğuk hava nedeniyle ertesi gün İstanbul'a döneceği için soba kurmayınca ısınmak için evin içine dışarda yaktığı ateşin közlerini koydu.

Hem eşi hem de kendisinden cevap alamayan yakınları eve geldiklerinde Ergüz'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Olayda Ergüz'ün eşinin de gaz nedeniyle rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Ergüz'ün hayatını kaybettiğini belirlerken ilk incelemede karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirildi.

3 çocuk babası Ergüz, kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Sağlık Şiran

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döner dönmez harekete geçiyor

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 TUSAŞ şehitlerine gözyaşları ile veda

TUSAŞ şehitlerine acı veda
Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Ekim günün maçları nereden izlenir? Albert Riera kimdir? Albert Riera ne dedi? Celje teknik direktörü Albert Riera Galatasaray'da oynadı mı? Celje hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? BRICS ortak para birimi nedir? Hindistan Türkiye'yi neden kabul etmedi, neden reddetti (BRİCS)? Oğuzhan Güngör kimdir, Oğuzhan Güngör neden görevden alındı (MHP)? 24-25 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? 24-25 Ekim Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? TRT 1 yayın akışı (24 Ekim Perşembe) TRT 1'de bu akşam hangi maçlar var? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Ekim Bağcılar, Küçükçekmece, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 24-25 Ekim Gemlik, İnegöl, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.