Haberler

Gümüşhane'de kamyonet dere yatağına yuvarlandı: 5 yaralı

Gümüşhane'de kamyonet dere yatağına yuvarlandı: 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, karlı yolda kontrolden çıkan bir kamyonet dere yatağına yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Sürücünün viraja hızlı girmesi sonucu meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan kamyonetin dere yatağına yuvarlanması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yukarı Kürtün Grup yolunda meydana geldi. Asım A. (58) yönetimindeki 07 K 4787 plakalı kamyonet, viraja hızlı girmesi ve yolun karlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı.

Kazada sürücü Asım A. ile araçta yolcu olarak bulunan Serkan A. (25), Sevim A. (57) ve Şevket A. (78) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanırken, Ayşe A.'nın (63) durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Şam'da SDG ile Suriye yönetimi arasında görüşmeler başladı

Türkiye'nin uyarıları işe yaradı! Komşuda beklenen görüşme başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek

Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun 3 farklı kıyafetle görüntülenmesi dikkat çekti

Saatler içinde 3 kıyafet değiştirdi, nedeni sonradan ortaya çıktı
İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti

İsyan edip bedava dağıttı, duyan koştu! Çuval çuval topladılar
ABD'nin tehdidi İran'ın uykularını kaçırdı! İnterneti kestiler

Komşudan Trump'ın tehdidi sonrası dikkat çeken adım! Fişi çektiler
Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek

Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek
Sadettin Saran-Musaba buluşmasına damga vuran diyalog

İlk buluşmaya damga vuran diyalog
Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi

Süper Lig'de ayrılık! Ünlü teknik adamla vedalaşıldı