Üye Girişi
Haberler

Gümüşhane'de Kadına Yorgun Mermi İsabet Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir kadın, yayladaki evine gitmek isterken yorgun mermi isabet etti. Kadın tedavi altına alındı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 4 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte yayladaki evine gitmek isteyen kadına yorgun mermi isabet etti. Merminin sol kolundaki atardamara isabet ettiği öğrenilen kadın tedavi altına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Güvende Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kürtün'ün Elceğiz Köyü'nde ikamet eden ve Güvende Yayla Şenlikleri için dün akşam saatlerinde Güvende Yaylası'na gelen Emine Bulut (50), beraberinde 4 yaşındaki kızı Azra Bulut ile birlikte yaylada bulunan evine gittiği esnada sol koluna yorgun mermi isabet etti. Sol kolunda bulunan atardamara isabet eden mermi nedeniyle yaralanan Emine Bulut kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Atardamarına isabet eden yorgun mermi nedeniyle çok kan kaybeden talihsiz kadın, 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilk olarak Kürtün Devlet Hastanesi'ne buradan da Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Emine Bulut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri yorgun merminin kim tarafından ateşlendiğini bulmak için çalışma başlattı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gümüşhane Kürtün Olay Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Dünya diken üstünde! ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi, İran kıyılarına sadece 10 kilometre uzaklıkta

Dünya diken üstünde! ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi, İran kıyılarına sadece 10 kilometre uzaklıkta

 Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

 İran: Haniye odasının dışından atılan kısa menzilli füze ile öldürüldü

İran: Haniye odasının dışından atılan kısa menzilli füze ile öldürüldü

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Eğlence mekanında kadın müşterilere darp! Bakan Yerlikaya sessiz kalmadı

Eğlence mekanında kadın müşterilere darp! Bakan Yerlikaya sessiz kalmadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title