Gümüşhane'de Kadına Yorgun Mermi İsabet Etti

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 4 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte yayladaki evine gitmek isteyen kadına yorgun mermi isabet etti. Merminin sol kolundaki atardamara isabet ettiği öğrenilen kadın tedavi altına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Güvende Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kürtün'ün Elceğiz Köyü'nde ikamet eden ve Güvende Yayla Şenlikleri için dün akşam saatlerinde Güvende Yaylası'na gelen Emine Bulut (50), beraberinde 4 yaşındaki kızı Azra Bulut ile birlikte yaylada bulunan evine gittiği esnada sol koluna yorgun mermi isabet etti. Sol kolunda bulunan atardamara isabet eden mermi nedeniyle yaralanan Emine Bulut kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Atardamarına isabet eden yorgun mermi nedeniyle çok kan kaybeden talihsiz kadın, 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilk olarak Kürtün Devlet Hastanesi'ne buradan da Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Emine Bulut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri yorgun merminin kim tarafından ateşlendiğini bulmak için çalışma başlattı. - GÜMÜŞHANE