Gümüşhane'de Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan 4 şahsı suçüstü yakalayarak gerekli malzemelere el koydu.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atalar köyünde 4 şüphelinin izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Bölgeye yapılan operasyonda C.H., O.İ., S.Ş. ve A.Ü. isimli şahıslar 1 adet alan tarama cihazı, 2 adet kazma, 3 adet kürek, 2 adet demir çubuk, 1 adet ahşap saplı çapa, 2 adet el küreği, 3 çift inşaat eldiveni, 1 adet kafa lambası, 4 adet kova, 1 adet baret, 4 adet kum çuvalı, 3 metre halı ve 8 metrelik şerit metreyle birlikte suçüstü yakalandı.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında Torul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
