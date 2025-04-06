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Gümüşhane'de İkinci Heyelan: Dev Kayalar Yola Savruldu

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Gümüşhane'de aynı güzergah üzerinde ikinci kez meydana gelen heyelanda dev kayalar yola savruldu. Olayda can kaybı yaşanmadı, trafik kontrollü olarak sağlandı.

Gümüşhane'de meydana gelen heyelanda dev kayalar yola savruldu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de aynı güzergah üzerinde ikinci kez meydana gelen heyelanda dev kayalar yola savruldu.

Gümüşhane'nin Hacıemin Mahallesi'nde bulunan Hacıemin-2 t-Tüneli'nin Gümüşhane istikameti çıkışında gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle dev kayalar yola savrulurken olay anında hiçbir aracın yolu kullanmaması muhtemel bir faciayı engelledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri heyelanın meydana geldiği alandan trafiği kontrollü şekilde sağlarken, Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmaların arından yol çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Öte yandan öğle saatlerinde de yine aynı mahallede bulunan Hacıemin-3 Tüneli çıkışında da heyelan nedeniyle yol kapanırken, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Gümüşhane'de İkinci Heyelan: Dev Kayalar Yola Savruldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR AYDIN - 3.Sayfa
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