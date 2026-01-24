Haberler

Gümüşhane'de Yağmurdere karayoluna çığ düştü

Güncelleme:
Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının ardından meydana gelen çığ, Yağmurdere köyü yolunu ulaşıma kapattı. Karayolları ekipleri, çığın etkilerini ortadan kaldırmak için çalışmalara başladı.

Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından Yağmurdere yoluna çığ düştü. Şephane köyü yol ayrımı mevkiinde yamaçtan akan dev kar kütleleri yolu kapattı.

Günlerdir il genelinde ve en fazla da yüksek rakımlı bölgeler etkisini sürdüren ağır kış şartları Gümüşhane'De ulaşımda aksamalara neden olmaya devam ediyor.

Bugün akşam saatlerinde merkeze bağlı Yağmurdere köyü grup yolunun Şephane yol ayrımı yakınlarında çığ meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölgeye çığ uyarısı verdiği gün gerçekleşen olayın ardından Gümüşhane-Yağmurdere karayolu ulaşıma kapandı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, dondurucu soğukta dağını yamaçlarından dökülen çığ alanında temizleme çalışmalarına başladı. İş makinelerinin yoğun mesai harcadığı bölgede kar kütlelerinin yer yer 3-4 metreyi bulduğu gözlemlendi.

Çığ nedeniyle hafta sonunu köylerinde geçirmek isteyen vatandaşlar çalışmaların bitmesini beklerken Karayolları ekipleri, ulaşımı güvenli hale getirdikten sonra yolu tekrar ulaşıma açtı.

Olay anında yoldan araç geçmemesi muhtemel can ve mal kaybının önüne geçti.

Yetkililer dik yamaçların bulunduğu yolları kullanacak olan sürücülerin çığ riskine karşı dikkatli olmalarını, araçlarında mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları konusunda uyardı. - GÜMÜŞHANE

