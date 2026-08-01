Gümüşhane’de baraj gölüne düşen araçta 1 kişi öldü, arama çalışmaları sürüyor

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde baraj gölüne düşen araçta bulunan 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, araçta başka kişilerin de olabileceği ihtimali üzerine arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Sapmaz köyü sınırları içerisinde bulunan Yaşmaklı Baraj Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baraj gölüne bir aracın düştüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışma başlatan ekipler, su yüzeyinde Yusuf Korkmaz'ın (59) cansız bedenine ulaştı. Korkmaz'ın cenazesi botlarla kıyıya çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, baraj gölüne düştüğü değerlendirilen aracın yerinin tespit edilmesi ve araç içerisinde bulunması muhtemel diğer kişilere ulaşılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı