Haberler

Gümüşhane'de askeri personel beylik tabancasıyla intihar etti

Gümüşhane'de askeri personel beylik tabancasıyla intihar etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'de 28 yaşındaki askeri personel, apartmanın bodrum katında beylik tabancasıyla intihar etti.

Gümüşhane'de 28 yaşındaki askeri personel, apartmanın bodrum katında beylik tabancasıyla intihar etti.

Olay, gece saatlerinde İnönü Mahallesi 15 Şubat Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askeri personel A.C.S. (28) henüz belirlenemeyen bir sebeple apartmanın bodrum katında beylik tabancasıyla kafasından kendini vurdu. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, A.C.S'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen A.C.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul etti

Askeri üsleri ABD'ye açmayan ülke geri adım mı attı?
Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

Savaş Avrupa'ya da sıçrayabilir! Rusya, o ülkeyi açık açık uyardı
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi can sıkan gelişme

Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul etti

Askeri üsleri ABD'ye açmayan ülke geri adım mı attı?
'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi

'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi
ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı

ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı