Gümüşhane'de askeri personel beylik tabancasıyla intihar etti

Gümüşhane'de 28 yaşındaki askeri personel, apartmanın bodrum katında beylik tabancasıyla intihar etti.

Olay, gece saatlerinde İnönü Mahallesi 15 Şubat Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askeri personel A.C.S. (28) henüz belirlenemeyen bir sebeple apartmanın bodrum katında beylik tabancasıyla kafasından kendini vurdu. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, A.C.S'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen A.C.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı