Gümüşhane'de aşırı yağış sonrası yol çöktü
Gümüşhane'de etkili olan aşırı yağışlar sonucu Karşıyaka Mahallesi'ndeki yol çöktü. Polis, AFAD ve zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak yolu araç trafiğine kapattı. Çökme tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Olay, Karşıyaka Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan aşırı yağışların ardından yolda çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak yolu araç trafiğine kapattı. Çökme tehlikesinin sürdüğü bölgede inceleme ve güvenlik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı