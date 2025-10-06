Gümüşhane'de 1. Dünya Savaşı'ndan Kalma Patlamamış Havan Mermisi Bulundu

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Atalar köyünde, 1. Dünya Savaşı döneminde yaşanan Rus işgalinden kaldığı değerlendirilen patlamamış havan mermisi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Atalar Köyü Has Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş bahçesini temizlediği sırada toprağın altında metal bir cisim fark etti. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, olay yerine gelen bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemede cismin patlamamış havan mermisi olduğu belirlendi.

Patlayıcı madde, alınan tedbirlerin ardından kontrollü şekilde imha edilirken, mühimmatın menşeinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - GÜMÜŞHANE