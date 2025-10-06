Haberler

Gümüşhane'de 1. Dünya Savaşı'ndan Kalma Patlamamış Havan Mermisi Bulundu

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Atalar köyünde, 1. Dünya Savaşı dönemine ait patlamamış bir havan mermisi bulundu. Jandarma ekipleri, durumu bildirilen metal cismi inceleyerek güvenlik önlemi aldı ve mühimmat kontrolden geçirildi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Atalar köyünde, 1. Dünya Savaşı döneminde yaşanan Rus işgalinden kaldığı değerlendirilen patlamamış havan mermisi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Atalar Köyü Has Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş bahçesini temizlediği sırada toprağın altında metal bir cisim fark etti. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, olay yerine gelen bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemede cismin patlamamış havan mermisi olduğu belirlendi.

Patlayıcı madde, alınan tedbirlerin ardından kontrollü şekilde imha edilirken, mühimmatın menşeinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
