Gümüşhacıköy'de Yangın: İki Ev Zarar Gördü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında 2 ev zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Artıkabat Mahallesi Paslıoğlu Sokak'ta Hatice O'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan bir eve sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 2 evde maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA