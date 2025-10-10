Haberler

Gümüşhacıköy'de Yangın: İki Ev Zarar Gördü

Gümüşhacıköy'de Yangın: İki Ev Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında Hatice O'ya ait bir evde başlayan alevler, bitişikteki bir eve sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı, her iki evde de maddi hasar oluştu.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında 2 ev zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Artıkabat Mahallesi Paslıoğlu Sokak'ta Hatice O'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan bir eve sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 2 evde maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Başsavcılıktan Mansur Yavaş'a soruşturma izni talebi

Konser soruşturması Mansur Yavaş'a uzandı! Başsavcılık izin istedi
Halı saha maçındaki tartışma kavgaya dönüştü! Bilanço ağır

Bu da oldu! Halı saha maçında kan aktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Meğerse herkesten saklamış! 10 aydır kanserle mücadele ediyor
Halı saha maçındaki tartışma kavgaya dönüştü! Bilanço ağır

Bu da oldu! Halı saha maçında kan aktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.