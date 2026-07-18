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Manisa'da 28 yıllık cami yıkılıyor

Manisa'da 28 yıllık cami yıkılıyor
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 1998'den beri hizmet veren Gümüş Camisi, taşıyıcı sistemindeki ciddi hasarlar nedeniyle yıkılıyor. Yerine depreme dayanıklı yeni bir cami yapılması planlanıyor.

Manisa'nın Salihli ilçesi Gümüş Mahallesi'nde 1998 yılından bu yana vatandaşlara hizmet veren Gümüş Camisi'nin yıkımına başlandı. Yaklaşık 2 yıldır ibadete kapalı olan cami, yapılan teknik incelemelerde taşıyıcı sisteminde ciddi hasarlar tespit edilmesinin ardından yıkılıyor.

Edinilen bilgiye göre, camide meydana gelen deformasyon nedeniyle 2 yıl önce teknik analiz yaptırıldı. İnceleme sonucunda, caminin taşıyıcı kolonlarından 5'indeki demirlerin tamamen çürüdüğü ve taşıyıcılık özelliğini kaybettiği belirlendi. Ayrıca yapıdaki diğer malzemelerin de ekonomik ömrünü tamamladığı tespit edildi.

Hazırlanan rapor doğrultusunda Gümüş Camisi yaklaşık 2 yıl önce ibadete kapatılırken, yapı hakkında yıkım kararı alındı. Kararın ardından camide yıkım çalışmaları bugün itibarıyla başladı.

Yıkılan caminin yerine yeni depreme dayanıklı cami yapılması planlanıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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