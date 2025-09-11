Gümrükler Muhafaza Ekipleri Nesli Tehlike Altındaki Hayvanları Ele Geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, nesli tehlike altında olan türlerin ticaretine engel olmak amacıyla düzenlediği operasyonlar kapsamında 3 adet şahin ve 2 adet makak maymunu yakaladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda; 3 adet şahin, 2 adet makak maymunu cinsi canlı hayvan ele geçirildi. Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha devriyesi ve risk analizi çalışmaları kapsamında yapılan incelemelerde, bir otomobilin şoför ve yolcu koltuğu altındaki doğal boşlukta gizlenmiş 3 şahin, bir tırın alt bölümüne sabitlenmiş tahta kafes içerisinde saklanmış 2 makak maymunu bulundu" ifadelerine yer verildi.

Ele geçirilen canlı hayvanların İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildiği söylenen açıklamada, "Ele geçirilen canlı hayvanlar, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili olarak Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturmalar başlatıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, yürüttükleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleriyle yalnızca milli ekonomimizi korumakla kalmayıp, aynı zamanda doğal hayatı ve biyolojik çeşitliliği koruma görevini de kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" denildi. - ANKARA