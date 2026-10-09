Gümrük ekipleri Sarp, İpsala ve Kapıkule'de 222 kilo 340 gram esrar ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Artvin ilinde bulunan Sarp Gümrük Kapısı, Edirne ilinde bulunan İpsala Gümrük Kapısı ve Kapıkule Gümrük Kapısı'nda eylül ayında gerçekleştirilen beş ayrı operasyonda; 284 bin 940 adet pregabalin, 302 bin 820 adet fenobarbital, 65 kilo 112 gram skunk esrar, 50 kilo 506 gram MDMB ve 222 kilo 340 gram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin sınırlarda uyuşturucuya yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, tır cinsi araçlarda yapılan detaylı incelemelerde 284 bin 940 adet pregabalin, 302 bin 820 adet fenobarbital cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi. Üçüncü operasyonda ise İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamındaki kontrollerde, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Sahası'na gelen minibüs cinsi araç içerisinde 65 kilo 112 gram skunk esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiği duyuruldu.

Kapıkule Gümrük Sahası'nda da senaryo aynı

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ise tır cinsi araçlar içerisinde; 50 kilo 506 gram MDMB, 222 kilo 340 gram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin etkin risk analizi ve hedefleme faaliyetlerine, X-Ray operatörleri ve hassas burunlu narkotik dedektör köpeği AXEL de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı