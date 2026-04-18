Haberler

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun soruşturmasında cinayet şüphesiyle 6 kişi tutuklandı. Daha önce 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 7 ilde aramalar yapıldı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si geçtiğimiz gün tutuklanarak cezaevine sevk edilmişti.

Adliyeye ifadeleri alınan şüphelilerden C.Y., F.G. N.A. ve C.A.'da tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklama sayısı 6'ya yükseldi.

Öte yandan 5 şüphelinin ise adliyedeki işlemleri sürüyor. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi

Tunceli'de kıyamet koptu! Polis, kalabalığı kontrol etmekte zorlandı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD’de beyzbol topu büyüklüğünde yağan dolu araçları mahvetti

Beyzbol topu büyüklüğünde yağdı, sağlam araba bırakmadı!
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Samsun'da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu

Tam 9 yerinden bıçakladı: Mesai arkadaşını hayattan kopardı!
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
ABD’de beyzbol topu büyüklüğünde yağan dolu araçları mahvetti

Beyzbol topu büyüklüğünde yağdı, sağlam araba bırakmadı!
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli

Yine aynı il yine okulda olay! Zanlı bu kez veli
Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig'de

25 yıl aradan sonra Premier Lig'deler!