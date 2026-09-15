Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 36 oldu

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında 6'ncı dalgada gözaltına alınan 11 şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Soruşturmasda tutuklu sayısı 36 oldu

Gülistan Doku soruşturmasında 6'ncı dalga operasyon başlatılmış ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye gözaltı kararı verilmişti. Devam eden adli işlemler kapsamında Erzurum Adliyesi'ne getirilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bu arada gözaltına alınan diğer 6 şüphelinin kolluk ve savcılık işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı