Gülistan Doku Soruşturmasında 5. Dalga Operasyon: 3 Şüpheli Adliyede

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında, 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheli Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden üçünün emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı, sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesine getirildi.

Şüphelilerin adliyedeki sorgu işlemleri devam ediyor. 5. dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer yedi şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı