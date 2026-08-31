Haberler

Gülistan Doku Soruşturmasında 5. Dalga Operasyon: 3 Şüpheli Adliyede

Gülistan Doku Soruşturmasında 5. Dalga Operasyon: 3 Şüpheli Adliyede
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu sürerken, diğer 7 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında, 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheli Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden üçünün emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı, sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesine getirildi.

Şüphelilerin adliyedeki sorgu işlemleri devam ediyor. 5. dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer yedi şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...

Alabora olan geminin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile arasındaki tartışma ölümle bitti! Baba öldü, oğlu tutuklandı

Baba-oğul arasındaki tartışma ölümle bitti!
ABD-İran gerilimi piyasaları vurdu! Petrol fiyatları fırladı

Füzeler bu kez piyasaları vurdu! Dünyayı ilgilendiren sert yükseliş
Konut mağdurlarının şikayetine 'takipsizlik' kararı: 4 bin kişinin ev hayalini çaldılar

"Dev proje" diyerek binlerce kişinin ev hayalini çaldılar
Otelde korkuluk faciası! Alman çocuk hayatını kaybetti

Otelde korkuluk faciası! 4 yaşındaki Alman çocuk hayatını kaybetti
Sünnet düğününde zehirlenme şüphesi: Yüzlerce davetli acile koştu

Sünnet düğünü kabusa döndü! Yüzlerce davetli soluğu acilde aldı
400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı

Kucağındaki bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi o sözlerini paylaşmayan kalmadı